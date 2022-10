25.10.2022 ( vor 8 Stunden )



Die Unterstützung der Ukraine belastet den Staatshaushalt. Die SPD-Vorsitzende will, dass die Reichsten im Land an den Kosten beteiligt werden. Die Unterstützung der Ukraine belastet den Staatshaushalt. Die SPD-Vorsitzende will, dass die Reichsten im Land an den Kosten beteiligt werden. 👓 Vollständige Meldung