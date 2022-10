Theobald Tiger 🤘 Mein Herz ist rein, mein Popo ist schmutzig, Ist das nicht putzig? Papst Franziskus warnt vor Pornografie: »So tri… https://t.co/dyPCv4qBlo vor 1 Stunde Mina Ich denke mal, alle Kirchen sollten ein Schweigegelübde zu allen Themen, die irgendwas mit Sexualität zu tun haben,… https://t.co/6lGloUOcGt vor 3 Stunden Alfred Schneider @BrehmCholli Dummschwätzer: https://t.co/egDBbbaRp1 vor 4 Stunden Irrvisi How many devils sat already before Francis on his so called Holy truely highly sanctimonious See? Wieviele Teufel… https://t.co/Jo4yWAKWYt vor 6 Stunden Adem from Cologne (Aşısız/Ungeimpft)🇹🇷🇩🇪 RT @derspiegel: Es sei ein Laster, das auch viele Priester und Nonnen hätten: Papst Franziskus hat vor digitaler Pornografie gewarnt – sie… vor 12 Stunden 🐉🇨🇱 Rodolfo Xoliz 🌄🌹🎃🌳 RT @derspiegel: Es sei ein Laster, das auch viele Priester und Nonnen hätten: Papst Franziskus hat vor digitaler Pornografie gewarnt – sie… vor 14 Stunden