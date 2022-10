Av Aleksandr Olaf Scholz und Emmanuel Macron: Längst nicht die Europäer, für die sie sich halten | ZEIT ONLINE https://t.co/CYN9sgHBrR vor 42 Minuten Jolicoeur RT @zeitonline: Wo die Deutschen sich unermüdlich am Werk sehen, erkennen die Franzosen nur rücksichtslosen Eigensinn. Der Besuch von Olaf… vor 44 Minuten Andreas R. Wiese RT @RND_de: Lange war das für die EU so elementar wichtige deutsch-französische Verhältnis nicht so beschädigt wie jetzt unter Olaf #Scholz… vor 52 Minuten Petra Geyer RT @RND_de: Lange war das für die EU so elementar wichtige deutsch-französische Verhältnis nicht so beschädigt wie jetzt unter Olaf #Scholz… vor 1 Stunde Renak RT @SZ: Beziehungskrise: Olaf Scholz besucht Emmanuel Macron, Frankreich beklagt deutsche Alleingänge. Ein Kommentar https://t.co/sQZLKzriEv vor 1 Stunde ELTERNBEIRAT RT @RND_de: Lange war das für die EU so elementar wichtige deutsch-französische Verhältnis nicht so beschädigt wie jetzt unter Olaf #Scholz… vor 1 Stunde