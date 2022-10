ulli RT @publizistikon: "Wir werden alle ärmer werden", spricht @maybritillner und weiß genau, dass es die satten Milieus in ihrer Runde nicht t… vor 2 Sekunden Stéphanie https://apolut.net RT @SiriaBlack_II: Sorry. Weder der Gummiparagraph § 130, noch das IfsG etc. sind aus Dummheit oder Versehen total schwammig oder handwerkl… vor 20 Sekunden Stefan Schrieber @GeorgeWisedom Dasa war wohl in der Nazizeit - dieses System ist ja auch Rechtsnachfolger des 3. Reiches ! Das dürf… https://t.co/HVg9PqqIGd vor 43 Sekunden mdog94 RT @Nuisgudd: Hey @csc_speyer, habt ihr schon gegründet? Der Dachverband hat vermutlich viel zu tun, ist ja keine Woche alt. Für Gründungs… vor 1 Minute 🌍 🇺🇦 Ichbins2009 🇺🇦🕊 #followerpower Weiß jemand von euch zufällig noch, woher man diese Bettdecken bekommen kann, die bunt bedruckt sind… https://t.co/miLIiNPr7Q vor 1 Minute Sushinateur 💭 Die USA ist total verkorkst. Wir in Deutschland sind zwar auch verkorkst, aber (noch) nicht so. Sagt jemand mit… https://t.co/TO6TlUSyaL vor 1 Minute