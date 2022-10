2. Liga: Coach Tim Walter: «Nie Zweifel» am offensiven HSV-Spielstil

28.10.2022 ( vor 5 Stunden )

Auch nach vier Pflichtspielen ohne Sieg will Trainer Tim Walter beim Fußball -Zweitligisten Hamburger SV am offensiv ausgerichteten Spielsystem seines Teams festhalten. „Nie Zweifel , gar nie“, sagte der 46 Jahre alte HSV-Coach am Freitag. „Es gibt schon ein paar Dinge, die wir besser machen können. Besser verteidigen und mehr Tore schießen. Aber das Vertrauen ist zu 100 Prozent da“, sagte Walter vor dem Gastspiel des Dritten beim Tabellenzweiten SC Paderborn am Sonntag (13.30 Uhr/Sky).