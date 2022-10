Angelina Stone 🌳 #FCKPTN »gerechtfertigt«.“😳https://t.co/LEzmVZnVgN https://t.co/LV0Y8MBiYM (2/2) vor 7 Stunden Brockenhexe RT @kattascha: „…seit der Wahl von Trump, der brutales Vorgehen in Reden und Tweets oft befürwortet, sinkt die Hemmschwelle vor solchen Tat… vor 7 Stunden Arno Peper RT @kattascha: „…seit der Wahl von Trump, der brutales Vorgehen in Reden und Tweets oft befürwortet, sinkt die Hemmschwelle vor solchen Tat… vor 7 Stunden Fred_S_at RT @RolandGiersig: RT @DerLuemml@mastodon.social Was falsch verstandene Meinungsfreiheit anrichten kann, musste vergange Nacht Nancy #Pelos… vor 10 Stunden 🏈Wade Wilson🇪🇺💙💚 RT @kattascha: „…seit der Wahl von Trump, der brutales Vorgehen in Reden und Tweets oft befürwortet, sinkt die Hemmschwelle vor solchen Tat… vor 14 Stunden [email protected]🏡💉💉💉 RT @kattascha: „…seit der Wahl von Trump, der brutales Vorgehen in Reden und Tweets oft befürwortet, sinkt die Hemmschwelle vor solchen Tat… vor 16 Stunden