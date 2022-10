Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 13 Stunden



Wahlen in Brasilien: Lula schlägt Amtsinhaber Bolsonaro, aber nur knapp 01:20 Luiz Inacio Lula da Silva hat sich in der Stichwahl ums Präsidentenamt in Brasilien mit knapper Mehrheit gegen den Amtsinhaber Jair Bolsonaro durchgesetzt.