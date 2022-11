02.11.2022 ( vor 5 Stunden )



Trotz der Attacken von Klimaaktivisten auf die Parteizentralen der Ampel-Koalition will die Bundesregierung nicht von Terrorismus sprechen. „Da würde ich doch ein bisschen vorsichtig mit der Wortwahl sein“, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in Berlin auf eine entsprechende Journalistenfrage. Die jüngsten Schmierereien seien eine Ordnungswidrigkeit, aber dem Begriff Terrorismus wolle er nicht das Wort reden. 👓 Vollständige Meldung