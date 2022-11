Stephan Dreyse RT @sportschau: Benfica Lissabon hat in der Champions League Paris St. Germain hinter sich gelassen. Das ist auch das Werk des deutschen Tr… vor 4 Stunden 🐺gang Becker, 5x💉= geboostert RT @sportschau: Benfica Lissabon hat in der Champions League Paris St. Germain hinter sich gelassen. Das ist auch das Werk des deutschen Tr… vor 4 Stunden Sportschau Benfica Lissabon hat in der Champions League Paris St. Germain hinter sich gelassen. Das ist auch das Werk des deut… https://t.co/3wXwZH97vo vor 6 Stunden Fussballeck #Benfica holte in der #UCL mit Coach Roger #Schmidt einen Rekord, #Fussballdaten nennt weitere Top-Werte beim ,,Sch… https://t.co/LdQOoSOy0c vor 7 Stunden PaderBaumeFan Paderborns Extrainer: => Roger Schmidt: Benfica Lissabon => André Breitenreiter: TSG Hoffenheim => Steffen Baumga… https://t.co/zy5zMCzCyh vor 22 Stunden Oliver Wurm Ich freu mich auch für Jörn (Wolf). Was für ein toller Weg von der Mopo über die HSV Medienabteilung, China und Hol… https://t.co/6gLg9RAK6s vor 4 Tagen