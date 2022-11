Es droht das Ende der Demokratie Demokratischer Anspruch und Wirklichkeit klaffen im US-Wahlsystem inzwischen weit auseinander. Wie sehr, zeigen die Zwischenwahlen. Teuer, überaus teuer sind in...

t-online.de vor 16 Stunden - Deutschland





Neue Mehrheiten möglich: USA: Midterms ändern nichts an Ukraine-Engagement Mit den Midterms könnte sich in einer oder beiden US-Kongresskammern die Mehrheit drehen. Gewinnen die Republikaner an Macht, könnte dies Einfluss auf die...

n-tv.de vor 1 Tag - Welt