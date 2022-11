06.11.2022 ( vor 9 Stunden )



Gareth Bale gleicht in der Verlängerung in der achten Minute der Nachspielzeit zum 3:3 aus - und das ist nicht mal das kurioseste Ereignis des Spiels. Das Gareth Bale gleicht in der Verlängerung in der achten Minute der Nachspielzeit zum 3:3 aus - und das ist nicht mal das kurioseste Ereignis des Spiels. Das Finale der MLS zeigt: Der Fußball könnte so langsam eine echte Chance haben in den USA. 👓 Vollständige Meldung