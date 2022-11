07.11.2022 ( vor 9 Stunden )



Die Regierung in Berlin will eine Energiepartnerschaft mit Katar, kritisiert aber die Ausrichtung der Fußball-WM dort. Katars Außenminister spricht von zweierlei Maß.