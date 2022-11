Sie hatten in den letzten Jahren kaum noch Kontakt zueinander. Trotzdem nimmt Nick Carter der Tod seines jüngeren Bruders Aaron sichtlich mit. Bei einem Konzert...

Nur einen Tag nach dem Tod seines Bruder tritt Nick Carter mit den Backsrteet Boys in der britischen Hauptstadt auf. Bei dem Konzert kommt es zu emotionalen...

Aaron Carter, der Bruder von „Backstreet Boys“-Mitglied Nick Carter, wurde kurz vor einem Konzert der Band tot aufgefunden. Auf der Bühne in London haben...

Nur einen Tag nach dem Tod seines Bruder tritt Nick Carter mit den Backsrteet Boys in der britischen Hauptstadt auf. Bei dem Konzert kommt es zu emotionalen...

"Liebe zu ihm war nie erloschen": Nick Carter meldet sich nach Tod seines Bruders Der überraschende Tod von Aaron Carter löst eine Welle der Trauer aus. Nun meldet sich erstmals sein Bruder Nick zu Wort.

n-tv.de vor 20 Stunden - Welt