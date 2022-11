Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 3 Tagen



Ukraine-Krieg Tag 258: Russlands Front in Cherson und Drachenzähne für Mariupol 02:08 An der Front in Cherson treibt Russland die Evakuierungen von Zivilisten voran, aber die russischen Truppen bauen auch die Verteidigung in Mariupol aus, weil mit Vorstößen der Ukraine gerechnet wurde.