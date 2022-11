11.11.2022 ( vor 7 Stunden )



Die Bundesregierung will Unternehmen helfen, Projekte auch in Staaten umzusetzen, die bisher nicht im Fokus standen. So sollen Abhängigkeiten verringert werden. Die Bundesregierung will Unternehmen helfen, Projekte auch in Staaten umzusetzen, die bisher nicht im Fokus standen. So sollen Abhängigkeiten verringert werden. 👓 Vollständige Meldung