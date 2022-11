Jamal Musiala ist auf dem besten Weg, zu einem der besten Spieler der Welt zu werden. In dieser Woche stellt er zwei neue Rekorde auf, auch beim 2:0-Sieg seines...

Dreimal Serge Gnabry, einmal Jamal Musiala und einmal Leon Goretzka. Bayern Münchens Fußball-Nationalspieler schießen sich für die WM in Katar warm....

Der FC Bayern gewinnt gegen Schalke 04 mit 2:0. So hat der AZ-Reporter die Bayern-Stars gesehen. Die Noten für den Rekordmeister.

14. Spieltag: Tore-Show der Nationalspieler: Bayern festigt Liga-Spitze Dreimal Gnabry, einmal Musiala und einmal Goretzka. Bayerns Nationalspieler schießen sich für die WM warm. Afrikas Fußballer des Jahres muss dagegen verletzt...

