Jan De Heer Flüchtlinge aus der Ukraine sind nicht allen Polen willkommen Auch in Deutschland nicht es ist nicht unser Krieg… https://t.co/3WfMpYS7Nc vor 59 Minuten Walter Witzig RT @AnnaSch76514107: https://t.co/Ya5FEgRO8J toll,wieso können die einfach hier so einreisen???? Illegale Zuwanderung wird damit unterstütz… vor 2 Stunden JoeFella RT @cornflowertears: Kaum erkämpft die Ukraine einen fantastischen Teilsieg in Cherson, hagelt es Raketen auf unschuldige Zivilisten und di… vor 2 Stunden André Müller „Nicht unser Krieg“: Flüchtlinge aus der Ukraine sind nicht allen Polen willkommen! Das kann nicht gut gehen. Der K… https://t.co/EKdqIPir8T vor 4 Stunden Kira🪝 RT @cornflowertears: Kaum erkämpft die Ukraine einen fantastischen Teilsieg in Cherson, hagelt es Raketen auf unschuldige Zivilisten und di… vor 5 Stunden Tom 🇩🇪 RT @Rene16303: „Nicht unser Krieg“: Flüchtlinge aus der Ukraine sind nicht allen Polen willkommen https://t.co/SbWMX3BZqe vor 5 Stunden