Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 2 Tagen



Biden in Südostasien: Vorbereitung auf Treffen mit Xi Jinping auf Bali 01:00 Am letzten Tag des Asean-Gipfels in Kambodscha spielten Nordkoreas Raketentests eine große Rolle. US-Präsident Biden spricht sich dazu mit Verbündeten ab. Dann rückt das Weltinteresse nach Bali, wo Biden Chinas Staatschef treffen soll.