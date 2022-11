Michael Pemp https://norden.social/invite/vSyg5rC3 ☝️Präsident der @bnetza: Defizite bei der #Post »nicht hinnehmbar« 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 https://t.co/DfhWiTwV25 vor 4 Stunden Michael Pemp https://norden.social/invite/vSyg5rC3 ☝Chef der Bundesnetzagentur: Defizite bei der Post »nicht hinnehmbar« https://t.co/DfhWiTwV25 via @derspiegel vor 7 Stunden Alexander News (Deutsche Post – Zustellprobleme: Bundesnetzagentur-Chef Klaus Müller nennt Situation ein Ärgernis) has been p… https://t.co/wJb7BiRryX vor 9 Stunden Lynx lynx CN Covid Kapitalismus am Limit ist, wenn eine Pandemie ignoriert wird (weil "die Wirtschaft!"), es deshalb vermehr… https://t.co/jIpOC3nPMW vor 21 Stunden Alexander News (Deutsche Post - Zustellprobleme: Bundesnetzagentur-Chef Klaus Müller nennt Situation ein Ärgernis) has been p… https://t.co/ep8fi3m8ed vor 22 Stunden Tvvitterpirat 🇺🇦 Chef der Bundesnetzagentur: Defizite bei der Post »nicht hinnehmbar« https://t.co/7Dkg3Ux0tr via @derspiegel vor 1 Tag