Martin Schäfer 🇵🇸🤝🇮🇱 4x💉 "Ein Datenaustausch-Abkommen mit Israel soll nach den Plänen der EU-Kommission auch in den besetzten Gebieten gelte… https://t.co/2EyddE0Wte vor 55 Minuten Inge Ist #vonderLeyen als Kommissionspräsidentin noch tragbar https://t.co/fN30HJyH6g vor 59 Minuten Stefania Falone RT @derspiegel: Ein Datenaustausch-Abkommen mit Israel soll nach den Plänen der EU-Kommission auch in den besetzten Gebieten gelten, wie de… vor 3 Stunden Lucie Der Palästinensische AM unterstellt vdLeyen Inkompetenz oder Komplizenschaft. Nicht, daß sie mal in ein Fettnäpfche… https://t.co/wCzf6yQuoR vor 6 Stunden Gunter Rentzsch Europol-Abkommen mit Israel: Palästinensischer Außenminister kritisiert EU-Kommissionschefin von der Leyen… https://t.co/rBubErN5A9 vor 6 Stunden Markus Becker RT @schultchristoph: Kleines Follow-up zu unserer Meldung über das umstrittene Datenaustausch-Abkommen zwischen der EU und Israel. ⁦@EU_Com… vor 6 Stunden