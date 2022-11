Andreas Phieler Iran: Regime lässt zwei Schauspielerinnen festnehmen. https://t.co/uRFhGvhB8U vor 13 Minuten D.K. RT @derspiegel: Die beiden Frauen hatten in der Öffentlichkeit ihr Kopftuch abgenommen: Zwei bekannte iranische Schauspielerinnen wurden de… vor 18 Minuten Mah-vafa Iran: Regime lässt zwei Schauspielerinnen festnehmen - DER SPIEGEL https://t.co/5wDdjo9POL Es geht schlimmer im Iran. #IranReveloution vor 27 Minuten Prof. Dr. Wolfgang Baumann RT @derspiegel: Die beiden Frauen hatten in der Öffentlichkeit ihr Kopftuch abgenommen: Zwei bekannte iranische Schauspielerinnen wurden de… vor 36 Minuten Not following so-called leaders Protestbewegung unterstützt: Irans Regime lässt zwei Schauspielerinnen festnehmen https://t.co/utJbCe3JK9 via @derspiegel vor 1 Stunde DaniM "Die beiden Schauspielerinnen Hengameh Ghasiani und Katajun Riahi wurden festgenommen. Der Grund für die Verhaftun… https://t.co/xP36pSouzR vor 2 Stunden