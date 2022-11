Besuch in heiklen Zeiten: Innenministerin Faeser in Türkei Der Türkeibesuch der Innenministerin fällt in turbulente Zeiten. Ankara hat jüngst Ziele in Syrien und im Irak angegriffen. Mit ihrem Amtskollegen Soylu...

Augsburger Allgemeine vor 3 Stunden - Politik