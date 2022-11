Angriffe auf kurdische Milizen - Was steckt dahinter? Die Türkei sieht kurdische Milizen als Drahtzieher eines Anschlags in Istanbul - und greift deren Stellungen in Syrien und Irak an. Auch der Iran attackiert...

Augsburger Allgemeine vor 3 Stunden - Politik ORF.at Auch berichtet bei • Berliner Morgenpost