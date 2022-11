Die Fußballweltmeiterschaft 2022 hat ihre nächste faustdicke Überraschung: Am Mittwoch verlor Deutschland sein Auftaktspiel in der Gruppe E gegen Japan mit...

WM 2022: One-Love-Binde: Hitzlsperger ärgert „desolate Organisation“ Deutschland wird gegen Japan heute ohne die "One-Love"-Kapitänsbinde spielen. Vor dem Spiel gibt es Kritik von zwei ARD-Experten.

abendblatt.de vor 7 Stunden - Top