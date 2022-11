peter RT @shoutingcassy: Wenn #DieMannschaft Spanien am Sonntag 8:0 besiegt, könnte gegen Costa Rica eventuell sogar ein Unentschieden ausreichen… vor 6 Stunden Mindestens Haltbarbiß RT @shoutingcassy: Wenn #DieMannschaft Spanien am Sonntag 8:0 besiegt, könnte gegen Costa Rica eventuell sogar ein Unentschieden ausreichen… vor 6 Stunden Matices Magazin Spanien besiegt Costa Rica mit 7:0 https://t.co/fqdpmwVhGN vor 7 Stunden #MotherNaturefirst!🕊️ RT @shoutingcassy: Wenn #DieMannschaft Spanien am Sonntag 8:0 besiegt, könnte gegen Costa Rica eventuell sogar ein Unentschieden ausreichen… vor 7 Stunden saabfahrerin RT @shoutingcassy: Wenn #DieMannschaft Spanien am Sonntag 8:0 besiegt, könnte gegen Costa Rica eventuell sogar ein Unentschieden ausreichen… vor 7 Stunden Fortusse RT @shoutingcassy: Wenn #DieMannschaft Spanien am Sonntag 8:0 besiegt, könnte gegen Costa Rica eventuell sogar ein Unentschieden ausreichen… vor 8 Stunden