24.11.2022 ( vor 5 Tagen )



Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im November unerwartet deutlich verbessert. Der Pessimismus in den Chefetagen lässt nach. Die Rezession dürfte weniger schwer ausfallen als befürchtet. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im November unerwartet deutlich verbessert. Der Pessimismus in den Chefetagen lässt nach. Die Rezession dürfte weniger schwer ausfallen als befürchtet. 👓 Vollständige Meldung