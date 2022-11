Franz W.Winterberg RT @derspiegel: Snoopy, Minions, Papa Schlumpf: Zum 96. Mal haben Festwagen und Helium-Ballons New Yorks Straßen in ein Thanksgiving-Spekta… vor 2 Stunden Byron Mannen RT @derspiegel: Snoopy, Minions, Papa Schlumpf: Zum 96. Mal haben Festwagen und Helium-Ballons New Yorks Straßen in ein Thanksgiving-Spekta… vor 2 Stunden DER SPIEGEL Snoopy, Minions, Papa Schlumpf: Zum 96. Mal haben Festwagen und Helium-Ballons New Yorks Straßen in ein Thanksgivin… https://t.co/yQetB5zAr8 vor 2 Stunden