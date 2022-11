Aldo Efraín Rmz 🇲🇽💯 RT @zeitonline: Das Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich war zuletzt angespannt. Warum und wie wirken sich die aktuellen Besuche… vor 3 Stunden ZEIT ONLINE Politik Im Iran geht die Revolutionsgarde brutal gegen die Demonstrierenden vor. Welche Funktion hat die Gruppe im iranisch… https://t.co/QO0DWwzoPg vor 3 Stunden ZEIT ONLINE Das Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich war zuletzt angespannt. Warum und wie wirken sich die aktuellen… https://t.co/d7My3k1oia vor 3 Stunden Franz W.Winterberg RT @ThomasWalde: Baerbock, Habeck und Lindner diese Woche in Paris. Premierministerin Borne bei BK Scholz in Berlin. Der deutsch-französisc… vor 23 Stunden Nathanael Liminski In Zeiten, in denen zwischen Paris und Berlin der deutsch-französische Motor stottert, ist es umso wichtiger, dass… https://t.co/y2MXpNKKam vor 2 Tagen CLARA RT @ThomasWalde: Baerbock, Habeck und Lindner diese Woche in Paris. Premierministerin Borne bei BK Scholz in Berlin. Der deutsch-französisc… vor 2 Tagen