Rike Schwab Wird diese Dame derart unter Druck gesetzt oder ist das ihr wahres Gesicht?! https://t.co/kPQSa6AO5W vor 3 Minuten Mario Gericke Ukraine-News am Freitag: Offenbar etliche russische Reservisten nach Teilmobilisierung gefallen https://t.co/K6ow81diMs vor 54 Minuten Herbert Gantschacher DIESE DAME HAT WEDER AHNUNG NOCH VOM KRIEG NOCH VOM FRIEDEN! KRIEGE & SIEGE HABEN NOCH NIE FRIEDEN PRODUZIERT! SCHL… https://t.co/JmRRBjfUKM vor 1 Stunde Die_Nichtweggucker RT @MuellerSvenOlaf: +++ Krieg in Osteuropa +++: Ukrainische First Lady: »Ohne Sieg kann es keinen Frieden geben« https://t.co/3kC7jgXmXu v… vor 1 Stunde Sven-Olaf Müller 🇩🇪💪🇺🇦 +++ Krieg in Osteuropa +++: Ukrainische First Lady: »Ohne Sieg kann es keinen Frieden geben« https://t.co/3kC7jgXmXu via @derspiegel vor 1 Stunde Chi Hon 韓志 RT @derspiegel: Olena Selenska gibt sich sicher, dass die Menschen in der Ukraine den Winter überstehen und den Kampf gegen die Invasoren f… vor 2 Stunden