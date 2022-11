28.11.2022 ( vor 2 Stunden )

Die coronabedingte Maskenpflicht in einigen Bereichen sollte nach Ansicht der niedersächsischen AfD-Landtagsfraktion beendet werden. „Eine Maskenpflicht im Nahverkehr, dafür gibt es überhaupt keinen Grund mehr“, sagte Fraktionschef Stefan Marzischewski am Montag in Hannover. Er forderte ebenfalls das Ende der pandemiebedingten Maskenpflicht in Pflegeheimen und Krankenhäusern.