Senegal entreißt Ecuador Aufstiegsticket Senegal hat am Dienstag bei der Fußball-WM in Katar doch noch das Achtelfinale erreicht. Der Afrikameister setzte sich im direkten Duell um den Aufstieg in...

ORF.at vor 2 Stunden - Sport Spiegel Auch berichtet bei • DiePresse.com