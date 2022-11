Bundesliga Live https://t.co/6zUXyw3dP1:" Wales: Bale will Länderspielkarriere nach WM-Aus fortsetzen https://t.co/GDe1fm2MU4" #Fussball #Transfermarkt vor 7 Stunden Haunstetter Top story: Nach WM-Aus: Bale will weiter für Wales spielen https://t.co/kgmGAfaRxO, see more https://t.co/gqN3estmhZ vor 8 Stunden Sky Sport Austria Gareth #Bale will seine Karriere in der walisischen Fußball-Nationalmannschaft fortsetzen. #WM2022 #Wales https://t.co/ziUcNRmq8q vor 8 Stunden SPORT1 Rücktritt? #Bale klärt Wales-Zukunft. https://t.co/TJseikCWON vor 9 Stunden WAZ Wales und Bale nach dem Aus: WM nur noch eine Erinnerung https://t.co/0ljKPaULwm https://t.co/YoftC2c7rK vor 10 Stunden WESER-KURIER Die Drachen von Wales fliegen nach Hause. Aber Stürmerstar Gareth Bale möchte weitermachen, die EM-Qualifikation lo… https://t.co/sb1UhrNyyw vor 12 Stunden