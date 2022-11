Not→Hasnain Kazim Solche einheimischen "Westler" haben wir leider auch in der Türkei. Kommen halbnackt in Moscheen, tanzend und fühle… https://t.co/JhPYn4u2qH vor 3 Minuten P.A. RT @derspiegel: In Mexiko hat sich eine übermütige Touristin Feinde gemacht: Als sie auf den Treppen einer Maya-Pyramide herumtanzte, wurde… vor 27 Minuten Leon Ungerer Keine Überraschung auch hier. https://t.co/j7GjIc04l4 vor 2 Stunden Gnutiez https://t.co/8KtjTWi6yw spiegelonline hat eine Headline geändert. Mexiko: Respektloser Tanz einer Touristin auf d… https://t.co/eC4R8ClNB0 vor 3 Stunden Gnutiez https://t.co/8KtjTWi6yw spiegelonline hat eine Headline geändert. Mexiko: Respektloser Tanz einer Touristin auf d… https://t.co/XoxElg9Lbo vor 3 Stunden Gnutiez https://t.co/8KtjTWi6yw spiegelonline hat eine Headline geändert. Respektloser Tanz auf Maya-Pyramide: Die Rache… https://t.co/AfXArUm9nq vor 3 Stunden