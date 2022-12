Fußball-WM in Katar: Portugal-Coach über Ronaldo: „Wenn er fit ist, spielt er“

Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 1 Woche



WM in Katar: Der Spielplan am Donnerstag 01:30 Achtundvierzig Stunden nach seinem Abschied von Manchester United will Cristiano Ronaldo Portugal im Auftaktspiel der Gruppe H gegen Ghana einen Sieg bescheren. Uruguay, das neben seinem erfahrenen Angriff auch jüngere Talente in seinen Reihen hat, geht als Favorit in die Begegnung mit Südkorea.