02.12.2022 ( vor 4 Stunden )



Nach dem Achtelfinaleinzug spricht Nationalcoach Hajime Moriyasu von "einer neuen Ära" und in der Heimat glauben manche an den Titelgewinn - während den Spielern das Staunen des Publikums zu weit geht. Nach dem Achtelfinaleinzug spricht Nationalcoach Hajime Moriyasu von "einer neuen Ära" und in der Heimat glauben manche an den Titelgewinn - während den Spielern das Staunen des Publikums zu weit geht. 👓 Vollständige Meldung