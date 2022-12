Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 2 Tagen



EU beschließt Preisdeckel für russisches Öl 00:30 Die EU-Mitgliedsstaaten haben sich auf einen Preisdeckel für russisches Öl geeinigt. Russisches Erdöl darf von Montag an für zunächst höchstens 60 US-Dollar (etwa 57 Euro) pro Barrel an Abnehmer in anderen Staaten verkauft werden.