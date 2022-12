Deep Fußball „Nach WM-Aus: Matthäus kritisiert DFB, würde an Flick festhalten“ — via Berliner Morgenpost #HansiFlick… https://t.co/sQhK8IwkLf vor 4 Stunden Tonlinesport Nach WM-Aus | Matthäus kritisiert DFB, würde an Flick festhalten - https://t.co/gOXuaJs112 WM-Aus | Matthäus kritis… https://t.co/q7xMWUInYe vor 5 Stunden