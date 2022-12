kirek @tagesschau Und der Blick auf die "Zeitenwende" mit Herrn #Schwab vom #WEF und Herrn #Scholz inkl. Fragerunde am En… https://t.co/lOQeNfIDu1 vor 1 Stunde

Alexander News (Scholz' Blick auf die "Zeitenwende") has been published on https://t.co/RaBjl5DDcP - https://t.co/3wlFbkp9Vk vor 2 Stunden