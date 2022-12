Menschenhandel in Berlin: Frauen und Kinder als Handelsware Kinder und Jugendliche werden immer häufiger Opfer von Menschenhandel. Die Betroffenen kommen aus allen sozialen Schichten und Kulturen. mehr...

taz vor 5 Tagen - Deutschland





Besserung in Sicht: Mehr Betten für Kinderpsychiatrie am Bergmann-Klinikum Mehr als ein Jahr mussten psychisch schwer kranke Kinder zuletzt auf eine Behandlung in dem Potsdamer Krankenhaus warten. Nun könnte sich die Lage entspannen.

Tagesspiegel vor 5 Tagen - Deutschland