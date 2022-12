wittmoo Kampf gegen Personalmangel an Schulen: Bildungsministerin Stark-Watzinger fordert Leistungsprämien für Lehrer… https://t.co/aKZ8v3yp8A vor 2 Minuten zherada _ Es lebe der Baum! Aha ... an den Berliner Schulen würdet ihr euch wahrscheinlich dämlich bezahlen. #lehrerprämien #fairbeamtung… https://t.co/UTXdqFZNB6 vor 7 Minuten Eclipseina GmbH @starkwatzinger @Spiegel Wir schlagen hybride Konzepte gegen den Personalmangel vor. E-Learning a la… https://t.co/u6zxFCY8TK vor 12 Minuten Frauke Mattner Machen Sie die Schulen infektionssicher und setzen Sie sich für die sozial schwachen Kinder ein!Dann macht das lehr… https://t.co/W9oY2ImiEB vor 12 Minuten Zahlenfetischist RT @SPIEGEL_alles: An deutschen Schulen fehlt Personal. Damit sich das ändert, schlägt die Bildungsministerin eine »leistungsorientiertere… vor 16 Minuten L1 Kampf gegen Personalmangel an Schulen: Bildungsministerin Stark-Watzinger fordert Leistungsprämien für Lehrer… https://t.co/ocnprCR60o vor 38 Minuten