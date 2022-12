Reichsbürger: Prinz Heinrich XIII. im Visier der Anti-Terror-Ermittler

Der 71-Jährige soll eine führende Rolle bei den Umsturzplänen der terroristischen Gruppierung spielen. In seinem Schloss in Thüringen wird ein Waffenlager...

Breaking News: Generalbundesanwalt: Acht mutmaßliche "Reichsbürger" schon in U-Haft Acht der 25 am Mittwoch festgenommenen Verdächtigen aus der Reichsbürgerszene sind inzwischen in Untersuchungshaft. Das sagt Generalbundesanwalt Peter Frank in...

n-tv.de vor 9 Stunden - Welt