Verschwörungslaube trifft auf Umsturzfantasien - So gefährlich ist die „Reichsbürger“-Szene in Deutschland Es ist eine Razzia beispiellosen Ausmaßes: Bis zu 3000 Beamte gehen am Mittwochmorgen gegen ein Netzwerk aus Personen vor, die der „Reichsbürger“-Szene...

Focus Online vor 15 Stunden - Politik





»Reichsbürger«-Razzia: Das sagt der Generalbundesanwalt - Livestream Sie planten offenbar einen bewaffneten Angriff auf den Bundestag: Ermittler sind gegen eine Terrorgruppe aus dem »Reichsbürger«-Milieu vorgegangen. Jetzt...

Spiegel vor 18 Stunden - Politik Auch berichtet bei • Berliner Morgenpost