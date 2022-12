Ukraine: Die Oligarchen an der Côte d'Azur

Quelle: DW (Deutsch) - vor 1 Woche



Frankreich: Ukrainer stoßen auf prorussische Oligarchen 05:47 Seit dem Krieg in der Ukraine residieren dutzende prorussische Millionäre in Monaco und an der französischen Côte d’Azur. Bei den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine sind sie verhasst.