08.12.2022 ( vor 1 Tag )



Der Anführer der Taliban hat in Afghanistan die konsequente Umsetzung der Scharia angeordnet. In Parwan ließen sie Frauen und Männer nun erneut vor Zuschauern bestrafen. Der Anführer der Taliban hat in Afghanistan die konsequente Umsetzung der Scharia angeordnet. In Parwan ließen sie Frauen und Männer nun erneut vor Zuschauern bestrafen. 👓 Vollständige Meldung