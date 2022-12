Carmen RT @WORTBegegnung: "Die Gesellschaft für deutsche Sprache hat den Begriff „Zeitenwende“ zum „Wort des Jahres“ 2022 gekürt. Das gab die Jury… vor 2 Minuten anne234🍀🍀 RT @heuteshow: #Zeitenwende ist das Wort des Jahres. „Hilfe!“ aus den Kliniken und der Pflege wurde leider wieder überhört. vor 2 Minuten Ritter Lost RT @heuteshow: #Zeitenwende ist das Wort des Jahres. „Hilfe!“ aus den Kliniken und der Pflege wurde leider wieder überhört. vor 2 Minuten Evangelisch.de "#Zeitenwende" ist das Wort des Jahres 2022. Die Entscheidung der Jury gab die Gesellschaft für deutsche Sprache… https://t.co/dsjY1S1GjC vor 3 Minuten freiheit RT @eckilepsie: Zeitenwende ist also das Wort des Jahres. Aha. vor 3 Minuten Thomas Limmer RT @ronzheimer: Das, was in 🇩🇪 als Wort des Jahres als „Zeitenwende“ gefeiert wird, steht in 🇺🇦 für unterlassene Hilfeleistung, insbesonder… vor 3 Minuten