plaudertaschePI Großbritannien: Erste Weihnachtskarte von Charles III. und Camilla als neues britisches Königspaar https://t.co/ytcaQZOIjJ vor 1 Stunde Christian Brey RT @derspiegel: Der Monarch und seine Gemahlin senden festliche Grüße mit einem in Schottland aufgenommenen Bild. Ein Experte attestiert Ch… vor 2 Stunden Babsi🐕🐕🐤🐤 RT @SPIEGEL_alles: Der Monarch und seine Gemahlin senden festliche Grüße mit einem in Schottland aufgenommenen Bild. Ein Experte attestiert… vor 3 Stunden DER SPIEGEL Der Monarch und seine Gemahlin senden festliche Grüße mit einem in Schottland aufgenommenen Bild. Ein Experte attes… https://t.co/QalZ615WT8 vor 3 Stunden SPIEGEL Ticker Der Monarch und seine Gemahlin senden festliche Grüße mit einem in Schottland aufgenommenen Bild. Ein Experte attes… https://t.co/z72Kr4J1yU vor 3 Stunden