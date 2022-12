12.12.2022 ( vor 4 Stunden )



Eine Kältewelle sorgt in Großbritannien für Probleme, besonders betroffen ist der Großraum London. Flüge wurden gestrichen, Straßen gesperrt und Autofahrer saßen stundenlang in ihren Fahrzeugen fest. Drei Kinder starben nach einem Eis-Unfall.