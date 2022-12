13.12.2022 ( vor 3 Stunden )



Der ehemalige Außenminister will auf sein Bundestagsmandat verzichten. Einem Medienbericht zufolge wechselt der Jurist in eine Berliner Anwaltskanzlei. Der ehemalige Außenminister will auf sein Bundestagsmandat verzichten. Einem Medienbericht zufolge wechselt der Jurist in eine Berliner Anwaltskanzlei. 👓 Vollständige Meldung