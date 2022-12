14.12.2022 ( vor 14 Stunden )



Gewalt in Kindertagesstätten ist ein Tabuthema. Wie relevant das Thema ist, zeigt eine BR-Umfrage unter Aufsichtsbehörden in Bayern. Fachverbände sehen ein bundesweites Problem aufgrund von Personalmangel und fehlender Professionalität. Gewalt in Kindertagesstätten ist ein Tabuthema. Wie relevant das Thema ist, zeigt eine BR-Umfrage unter Aufsichtsbehörden in Bayern. Fachverbände sehen ein bundesweites Problem aufgrund von Personalmangel und fehlender Professionalität. 👓 Vollständige Meldung