Ein Weihnachtsbaum in Kiew und eine Selenskyj-Rede sollen Hoffnung stiften. Doch die Ukraine wird tagtäglich von russischen Raketen bombardiert – und eine...

Ukraine-Invasion Tag 295: Fliegt den Russen bald die eigene Munition um die Ohren? Unstimmigkeiten über den Krieg in der russischen Führung, keine Weihnachts-Waffenruhe in der Ukraine. Der Überblick am Abend.

Tagesspiegel vor 1 Woche - Deutschland